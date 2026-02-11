Девушка доверила свою карточку другу, чтобы одолжить денег, но тот не знал меры

Изначально молодой человек лишь просил одолжить ему денег, но когда девушка доверилась ему и дала карточку для снятия денег, парень, что называется, вошел во вкус.

"В милицию обратилась могилевчанка, у которой с банковской карты были похищены денежные средства. Выяснилось, что заявительница передала ее приятелю, ранее судимому за кражу. Последний просил дать ему в долг денег, и она разрешила снять 100 рублей. Вместо этого мужчина присвоил около 400 рублей, купив себе продукты питания. Женщине он карту вернул, однако о покупках не рассказал. За хищение имущества путем модификации компьютерной информации фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы".