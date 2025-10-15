ДФР раскрыл подробности коррупционной схемы в энергетическом комплексе

Департамент финансовых расследований называет подробности: одна из взяток в сентябре превышает 100 тыс. рублей. Речь идет о трех госпредприятиях промышленности и энергетики Минска.

Топ-менеджмент лоббировал интересы одной частной компании в Минской области. На кадрах оперативной съемки зафиксирован момент передачи денег. Решался вопрос с подписанием договора на поставку в адрес предприятия трансформаторной подстанции. Возбуждено уголовное дело.

Оперативный сотрудник Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

"Проведенные в дальнейшем оперативно-разыскные мероприятия подтвердили данные факты, а само должностное лицо при получении взятки было задержано с поличным. Передача денег происходила в рабочее время на улице недалеко от места жительства взяткополучателя. Сумма взятки составила 134 тыс. руб. При проведении оперативно-разыскных мероприятий были вскрыты и иные факты коррупции со стороны других должностных лиц, поскольку в роли взяткодателя выступали одни и те же лица - работники коммерческой компании, занимающейся производством и поставкой электротехнического оборудования".

В ДФР отмечают, что за время оперативной работы сложилось впечатление, что система откатов у коммерсантов была поставлена на поток.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Непосредственно знакомый взяткополучателя представил его директору предприятия, где последний сообщил, что может поставить необходимое оборудование ниже суммы, заложенной в проектно-сметной документации. А денежная разница руководителю акционерного общества будет передана в качестве денежного вознаграждения за организацию им действий с использованием своих служебных полномочий, связанных с обеспечением выбора обществом в качестве победителя проводимой процедуры закупки нужного поставщика".

"Кроме того, начальник отдела минского предприятия, занимающийся производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов, в марте текущего года получил 5 тыс. белорусских рублей за снижение стоимости производимого оборудования, которое намеревались привезти коммерсанты. Данное должностное лицо задержано и дало признательные показания. Кроме того, установлено, что ведущий инженер по техническому надзору за строительством минского предприятия энергетики на протяжении января-сентября получил 3 тыс. белорусских рублей за скорейшее визирование актов сдачи и приемки выполненных строительно-монтажных работ, которые производили коммерсанты", - рассказал Юрий Кардымон, замначальника Департамента финансовых расследований КГК Беларуси.