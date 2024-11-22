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Директор фирмы по оказанию ритуальных услуг обманывал минчан. 16 пострадавших обратились в милицию
Директор фирмы по оказанию ритуальных услуг обманывал минчан, обещая изготовить памятники. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД установили причастность к мошенническим действиям 42-летнего жителя Минского района.
Мужчина по договору найма работал директором в столичной фирме по оказанию ритуальных услуг. С ноября 2023 года фигурант принимал от клиентов заказы на изготовление памятников для умерших родственников и получал предоплату полностью либо частично.
Впоследствии заказчики сталкивались с проблемами, так как сроки выполнения работ постоянно переносились под различными предлогами, а деньги не возвращались.
Многочисленные жалобы в адрес директора не изменили ситуацию, и обманутые клиенты обратились в милицию. В настоящее время известно о 16 минчанах, пострадавших от мошеннических действий. Сумма ущерба составила более 70 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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