Директор фирмы по оказанию ритуальных услуг обманывал минчан. 16 пострадавших обратились в милицию

Директор фирмы по оказанию ритуальных услуг обманывал минчан, обещая изготовить памятники. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД установили причастность к мошенническим действиям 42-летнего жителя Минского района.

Мужчина по договору найма работал директором в столичной фирме по оказанию ритуальных услуг. С ноября 2023 года фигурант принимал от клиентов заказы на изготовление памятников для умерших родственников и получал предоплату полностью либо частично.



Впоследствии заказчики сталкивались с проблемами, так как сроки выполнения работ постоянно переносились под различными предлогами, а деньги не возвращались.

Многочисленные жалобы в адрес директора не изменили ситуацию, и обманутые клиенты обратились в милицию. В настоящее время известно о 16 минчанах, пострадавших от мошеннических действий. Сумма ущерба составила более 70 тыс. рублей.