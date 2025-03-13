Директор, главный бухгалтер и экономист. В Житковичах три руководителя могут сесть на 12 лет

Директор, главный бухгалтер и экономист из Житковичей больше года поправляли свое финансовое положение, увеличивая себе зарплату в обход закона. В МВД сообщили о задержании троих работников организации райцентра по подозрению в хищении и злоупотреблении должностными обязанностями.



Это результат совместной работы оперативников по борьбе с экономическими преступлениями гомельского региона и прокуратуры. Теперь подключились и следователи, они возбудили уголовные дела.