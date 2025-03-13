3.61 BYN
3.17 BYN
3.46 BYN
Директор, главный бухгалтер и экономист. В Житковичах три руководителя могут сесть на 12 лет
Директор, главный бухгалтер и экономист из Житковичей больше года поправляли свое финансовое положение, увеличивая себе зарплату в обход закона. В МВД сообщили о задержании троих работников организации райцентра по подозрению в хищении и злоупотреблении должностными обязанностями.
Это результат совместной работы оперативников по борьбе с экономическими преступлениями гомельского региона и прокуратуры. Теперь подключились и следователи, они возбудили уголовные дела.
Артем Новиков, начальник отдела УБЭП УВД Гомельской области: "Установлено, находясь в сговоре, сотрудники необоснованно получали ежемесячные выплаты, устанавливая надбавки к заработной плате. Так им удалось присвоить свыше 200 тысяч рублей. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы".