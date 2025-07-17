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Директор сельхозорганизации задержан за взятку - ему грозит до 10 лет

Директор сельхозорганизации на Минщине за деньги обеспечивал победу в тендере. Его задержали оперативники БЭП.

Подозреваемый помогал компаниям стать поставщиками автозапчастей.

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Александр Макарюк, начальник УБЭП УВД Витебской области:

"Установлены факты неоднократного получения взяток директором сельхозпредприятия Минской области. Взятки свыше 19 тысяч рублей обеспечивали фирму в выигрыше. Фигуранту грозит до 10 лет".

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