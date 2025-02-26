Доставка не состоялась. В Минском районе зять помог теще спасти последние сбережения

Один звонок и бдительность родственников спасли последние сбережения жительницы Минского района, которые она готова была отдать за спасение дочери, якобы спровоцировавшей аварию.



Очередной обман телефонных мошенников. Как рассказали в милиции, аферист запросил у потерпевшей 40 тысяч долларов. Однако таких денег у женщины не было, она предложила 6 700 долларов – все, что у нее есть. Лжеследователь согласился на эту сумму и сказал ждать курьера.



В это время пенсионерка успела позвонить второй дочери. Девушка предупредила маму об обмане и попросила супруга помочь. Приехав к теще, тот встретил посыльного и, его задержав, ждал приезда милиции.



Как оказалось, задержанный, 36-летний ранее судимый минчанин, сам был обманут. Мужчина искал в мессенджере легкий заработок. Аферисты представились как сервис доставки и пообещали за выполненный заказ 200 рублей. На что тот согласился.



К слову, пособники аферистов, в том числе курьеры, в Беларуси отвечают по закону наравне с организаторами схем.