По предварительной информации, 24 декабря около 23:13 60-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по внешнему кольцу МКАД, в районе 1-го км не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.