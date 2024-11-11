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ДТП со смертельным исходом произошло на МКАД
По предварительной информации, 24 декабря около 23:13 60-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по внешнему кольцу МКАД, в районе 1-го км не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Предположительно, мужчине стало плохо во время движения. Он скончался на месте происшествия.
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа.
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