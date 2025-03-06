ДТП в Быховском районе: в аварии пострадали маленькие дети

Фото: СК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e562174d-d144-4bb9-bc9e-b3b04a7cae18/conversions/53490bbc-9559-4f7d-b4a4-38a8c8f93ce0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e562174d-d144-4bb9-bc9e-b3b04a7cae18/conversions/53490bbc-9559-4f7d-b4a4-38a8c8f93ce0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e562174d-d144-4bb9-bc9e-b3b04a7cae18/conversions/53490bbc-9559-4f7d-b4a4-38a8c8f93ce0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e562174d-d144-4bb9-bc9e-b3b04a7cae18/conversions/53490bbc-9559-4f7d-b4a4-38a8c8f93ce0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: СК Беларуси

Следователи работают на месте ДТП с двумя легковыми автомобилями под Быховом. В аварии пострадали маленькие дети, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Утром 15 марта на 273-м км автодороги граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины в условиях снегопада произошло столкновение автомобилей Nissan и Honda. В результате ДТП травмированы семь человек, в том числе трое детей 5, 6 и 7 лет.

Предварительно установлено, что автомобиль Nissan в сложных дорожных условиях занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Honda. В салоне первой иномарки находились трое детей-пассажиров.