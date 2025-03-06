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ДТП в Быховском районе: в аварии пострадали маленькие дети

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Фото: СК Беларуси

Следователи работают на месте ДТП с двумя легковыми автомобилями под Быховом. В аварии пострадали маленькие дети, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Утром 15 марта на 273-м км автодороги граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины в условиях снегопада произошло столкновение автомобилей Nissan и Honda. В результате ДТП травмированы семь человек, в том числе трое детей 5, 6 и 7 лет.

Предварительно установлено, что автомобиль Nissan в сложных дорожных условиях занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Honda. В салоне первой иномарки находились трое детей-пассажиров.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

аварияБыховДТП