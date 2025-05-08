ДТП в Минске: от удара автомобиль наехал на осветительную мачту

В Минске проезд на красный сигнал светофора привел к ДТП: от удара автомобиль наехал на осветительную мачту. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 7 мая около 22:50 43-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице Ленина, продолжил движение через перекресток с местным проездом, соединяющим улицы Ленина и Октябрьскую, на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Volkswagen. От удара автомобиль Volkswagen выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, а автомобиль Audi выехал на полосу встречного движения.

51-летний водитель автомобиля Volkswagen и пассажир автомобиля Audi доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска, МЧС и следственно-оперативная группа.