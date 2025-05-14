Два человека погибли и 17 пострадали в ДТП с автобусом в Курской области

Два человека погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в массовом ДТП с автобусом в Железногорском районе Курской области России. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"К огромной скорби, водители обоих легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека в тяжелом состоянии", - написал он в телеграм-канале.

Пресс-служба УМВД по региону сообщила, что авария произошла примерно в 14:45 мск на 44-м км автодороги Тросна - Калиновка. "По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Hyundai под управлением женщины-водителя 1979 г.р., автомобиля Toyota под управлением водителя 1961 г.р., а также автобуса "Лиаз" под управлением водителя 1976 г.р.", - уточнили в ведомстве. На данный момент выясняются причины и обстоятельства происшествия.