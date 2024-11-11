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Два человека погибли в ДТП на трассе М1
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Перспективы двустороннего сотрудничества. Лукашенко в Маскате провел переговоры с Султаном Омана
Кадры, которые никто не видел, комментарии из гущи событий - "Время Первого" раскрывает кулуары
Церемония встречи Лукашенко в Маскате. Конный караул, залпы орудий - знаки особого уважения
Основной переговорный день в Омане. Все внимание приковано к встрече Лукашенко с султаном страны
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Открыты горячие линии для арендаторов, располагавшихся в ТЦ "Беларусь" в Витебске
ГАИ: Скользкие дороги и плохие шины - главная причина гибели людей в ДТП в эти дни
"Чтобы никто не ушел от ответственности". Пожар в ТЦ Витебска на особом контроле Лукашенко
Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина подключена к ИВЛ и находится без сознания
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