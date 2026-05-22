Два лося погибли на границе с Литвой, запутавшись в колючке

Два лося погибли на границе с Литвой, запутавшись в европейской колючке.

В Вороновском и Ивьевском районах пограничники обнаружили две туши. Звери находились в нескольких метрах от границы - на белорусской территории, опутанные проволокой. При попытке преодолеть европейский забор из колючей проволоки животные получили глубокие порезы, не смогли выбраться и погибли от кровопотери.

Предыдущую жертву литовского погранзабора обнаружили пограничники в Ошмянском районе на прошлой неделе.

В Госпогранкомитете подчеркнули: опасные заграждения Евросоюза на границе с Беларусью с 2021 года стали причиной гибели уже 66 диких животных.

