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Два пенсионера утонули в Минске в ванной за сутки
В Минске в своих ванных утонули двое пенсионеров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Информация об обнаружении утонувшего мужчины в ванной комнате квартиры по ул.Красина поступила спасателям 10 января в 13.59. Работники МЧС извлекли из ванны пенсионера 1944 года рождения.
Кроме того, в тот же день вечером в МЧС поступила информация об утонувшем в ванной комнате квартиры по ул. Лейтенанта Кижеватова мужчине. Спасатели извлекли из ванны пенсионера 1958 года рождения.
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