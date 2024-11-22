Два пенсионера утонули в Минске в ванной за сутки

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В Минске в своих ванных утонули двое пенсионеров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Информация об обнаружении утонувшего мужчины в ванной комнате квартиры по ул.Красина поступила спасателям 10 января в 13.59. Работники МЧС извлекли из ванны пенсионера 1944 года рождения.