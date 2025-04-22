Две фуры из Франции не прошли таможенный контроль на границе с Польшей

Две фуры из Евросоюза не прошли таможенный контроль на границе с Польшей. В пункте пропуска "Козловичи" после весогабаритного контроля таможенники проверили груз из Франции. Инспекторы выявили товары без документов.

"При досмотре обнаружено, что в транспортном средстве находится 108 неучтенных мешков семян кукурузы. Стоимость товара составила более 40 тыс. рублей. Еще один случай был зафиксирован в пункте таможенного оформления "Брест-ТЛЦ", куда грузовик DAF был направлен с границы для проведения дополнительных таможенных операций. Кроме указанной в документах партии эмульгаторов и масел, в грузовом отсеке находилось около 600 кг ленты из полипропилена стоимостью более 100 тыс. рублей. В отношении перевозчиков Брестской таможней начаты административные процессы".