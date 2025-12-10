Двое охотников без разрешения добыли сразу нескольких животных - оба под уголовной статьей

Трофей охотников из Ивьевского района оказался без разрешения. Нелегальный промысел в уголовное дело. Вышли на браконьеров сотрудники Лидской межрайонной инспекции вместе с милиционерами. В охотугодьях местного лесхоза защитники природы обнаружили место добычи диких животных со следами бурого цвета, похожими на кровь, а еще нашли отпечатки протекторов шин автомобиля. И уже в скором времени правоохранители нашли и причастных к незаконной охоте - двоих местных жителей. А в автомобиле и на участке одного из них улики - кровь и шерсть животного, инструменты, которыми разделали лесного зверя. Позже инспекторы обнаружили останки лося и двух косуль. Оба фигуранта хоть и были охотниками, разрешения на добычу не имели.