Двое охотников без разрешения добыли сразу нескольких животных - оба под уголовной статьей
Трофей охотников из Ивьевского района оказался без разрешения. Нелегальный промысел в уголовное дело. Вышли на браконьеров сотрудники Лидской межрайонной инспекции вместе с милиционерами. В охотугодьях местного лесхоза защитники природы обнаружили место добычи диких животных со следами бурого цвета, похожими на кровь, а еще нашли отпечатки протекторов шин автомобиля. И уже в скором времени правоохранители нашли и причастных к незаконной охоте - двоих местных жителей. А в автомобиле и на участке одного из них улики - кровь и шерсть животного, инструменты, которыми разделали лесного зверя. Позже инспекторы обнаружили останки лося и двух косуль. Оба фигуранта хоть и были охотниками, разрешения на добычу не имели.
Виктория Волковыцкая, старший государственный инспектор отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира:
"Следственно-оперативной группой Ивьевского РОВД у граждан изъяты зарегистрированные два нарезных карабина и два гладкоствольных ружья, ножи, перчатки и другие предметы. Вред, причиненный окружающей среде в результате незаконной добычи лося, составил 300 базовых величин (12 600 руб.). По данному факту Ивьевским РОСК в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Также проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления".