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Двух потерявшихся пенсионеров нашли мертвыми в лесах под Докшицами и Молодечно
В Докшицком и Молодечненском районах спасатели искали потерявшихся в лесу пенсионеров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
2 августа продолжались поиски потерявшегося 29 июля в лесном массиве возле деревни Пустоселье Докшицкого района Витебской области пенсионера 1944 года рождения. Всего для поисковых работ были задействованы 44 единицы техники и 158 человек, из них 28 единиц техники и 67 работников МЧС. В 11:00 2 августа военнослужащими мужчина обнаружен без признаков жизни.
В этот же день в 11:15 поступило сообщение о потерявшемся днем ранее в лесном массиве возле деревни Мацуковщина Молодечненского района Минской области мужчине 1949 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 6 единиц техники и 16 человек, из них 5 единиц техники и 11 работников МЧС. В 12:00 работниками МЧС мужчина обнаружен без признаков жизни.