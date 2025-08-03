Двух потерявшихся пенсионеров нашли мертвыми в лесах под Докшицами и Молодечно

В Докшицком и Молодечненском районах спасатели искали потерявшихся в лесу пенсионеров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

2 августа продолжались поиски потерявшегося 29 июля в лесном массиве возле деревни Пустоселье Докшицкого района Витебской области пенсионера 1944 года рождения. Всего для поисковых работ были задействованы 44 единицы техники и 158 человек, из них 28 единиц техники и 67 работников МЧС. В 11:00 2 августа военнослужащими мужчина обнаружен без признаков жизни.