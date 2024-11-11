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"Джентльмен" заметил выпившую даму на скамейке и помог уехать на такси, но перед этим обворовал
Джентльмены тоже хотят вознаграждение за свои галантные поступки. Такую банальную, но жизненную истину в очередной раз доказал житель Могилева.
Мужчина заметил на лавочке выпившую даму. Она накануне отдыхала в баре и присела отдохнуть по дороге домой, но, видимо, не рассчитала сил и задремала. Пройти мимо не смог прохожий. Он решил, что женщине нужно помочь добраться домой и посадил ее в такси. Но перед этим могилевский Айвенго обворовал прекрасную незнакомку.
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