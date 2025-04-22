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Едкий дым тревожит местных жителей. Спасатели борются с лесными пожарами в Столинском районе
Всю ночь спасатели с воздуха боролись с лесными пожарами в Столинском районе. Три вертолета были задействованы в тушении. Пришлось подключить даже тяжелую артиллерию - Ми-26 (самый грузоподъемный вертолет в мире).
Всего для ликвидации пожара с земли, по оперативным данным, задействованы 61 человек и 21 единица техники МЧС и лесного хозяйства.
Всю ночь в окрестных лесах в Столинском районе работники МЧС боролись с воздуха с лесными пожарами, которые разбушевались здесь накануне. Пик возгораний был 21 апреля. Сегодня стихию спасатели, можно сказать, взяли под свой контроль. Хотя дым по всей округе.
По сообщению спасателей, очаг возгорания находится в лесах, расположенных рядом с деревней Старина. Но задымленность и в близлежащих деревнях. Угрозы населению нет. Деревни находятся вдали от очагов. Единственное, что смущает местных жителей, - это едкий дым на улице и даже в домах.
На месте работают вертолеты авиации МЧС Ми-8, Ми-17 и Ми-26. Заправка авиатехники водой производится в реке Горынь. Мониторинг обстановки с воздуха осуществляет вертолет Ми-2.
В тушении задействована тяжелая артиллерия - самый мощный по грузоподъемности в мире вертолет Ми-26. При одном сбросе он сливает 15 тонн воды
Также помогают спасателям сотрудники Полесского лесхоза, которые вспахивают землю, чтобы не дать огню распространиться дальше.
Тушение было затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности, характерной для этого региона.
Лесные пожары свойственны этой местности, так как это южный, самый жаркий регион Беларуси. Причина же пожаров - в основном человеческий фактор и неосторожность людей. Оставленная непотушенная маленькая сигарета в лесу приводит к таким масштабным последствиям, затратным как по силам, так и по финансам.
По данным МЧС, за прошедшие сутки в стране ликвидированы 16 лесных пожаров, 1 торфяной и 88 возгораний травы и кустарников в Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской и Гродненской областях.