Едкий дым тревожит местных жителей. Спасатели борются с лесными пожарами в Столинском районе

Всю ночь спасатели с воздуха боролись с лесными пожарами в Столинском районе. Три вертолета были задействованы в тушении. Пришлось подключить даже тяжелую артиллерию - Ми-26 (самый грузоподъемный вертолет в мире).

Всего для ликвидации пожара с земли, по оперативным данным, задействованы 61 человек и 21 единица техники МЧС и лесного хозяйства.

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Всю ночь в окрестных лесах в Столинском районе работники МЧС боролись с воздуха с лесными пожарами, которые разбушевались здесь накануне. Пик возгораний был 21 апреля. Сегодня стихию спасатели, можно сказать, взяли под свой контроль. Хотя дым по всей округе.

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По сообщению спасателей, очаг возгорания находится в лесах, расположенных рядом с деревней Старина. Но задымленность и в близлежащих деревнях. Угрозы населению нет. Деревни находятся вдали от очагов. Единственное, что смущает местных жителей, - это едкий дым на улице и даже в домах.

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На месте работают вертолеты авиации МЧС Ми-8, Ми-17 и Ми-26. Заправка авиатехники водой производится в реке Горынь. Мониторинг обстановки с воздуха осуществляет вертолет Ми-2.

В тушении задействована тяжелая артиллерия - самый мощный по грузоподъемности в мире вертолет Ми-26. При одном сбросе он сливает 15 тонн воды

Также помогают спасателям сотрудники Полесского лесхоза, которые вспахивают землю, чтобы не дать огню распространиться дальше.

Тушение было затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности, характерной для этого региона.

Лесные пожары свойственны этой местности, так как это южный, самый жаркий регион Беларуси. Причина же пожаров - в основном человеческий фактор и неосторожность людей. Оставленная непотушенная маленькая сигарета в лесу приводит к таким масштабным последствиям, затратным как по силам, так и по финансам.