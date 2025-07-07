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Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение после грозы
Автор:Редакция news.by
Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение, нарушенное грозой в 48 населенных пунктах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Брестэнерго".
Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов. Главная причина повреждений - падение деревьев и веток, которые обрывают провода линий электропередачи.
Всего временно отсутствует электроснабжение в 48 населенных пунктах Брестской области, отключено 192 трансформаторные подстанции. 11 аварийно-восстановительных бригад приступили к работе на поврежденных линиях электропередачи.