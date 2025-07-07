Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение после грозы

Фото РУП "Брестэнерго" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0c1f3ef-9016-4b00-8916-8b25bff49235/conversions/262fac53-64ac-4ae0-ad83-eeffd77bc9ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0c1f3ef-9016-4b00-8916-8b25bff49235/conversions/262fac53-64ac-4ae0-ad83-eeffd77bc9ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0c1f3ef-9016-4b00-8916-8b25bff49235/conversions/262fac53-64ac-4ae0-ad83-eeffd77bc9ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0c1f3ef-9016-4b00-8916-8b25bff49235/conversions/262fac53-64ac-4ae0-ad83-eeffd77bc9ce-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РУП "Брестэнерго"

Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение, нарушенное грозой в 48 населенных пунктах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Брестэнерго".

Больше всего неприятностей непогода доставила жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов. Главная причина повреждений - падение деревьев и веток, которые обрывают провода линий электропередачи.