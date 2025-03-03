ФСБ России нейтрализовала террориста, готовившего взрывы в синагоге и московском метро

Скриншот видео РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94dd7381-8281-46d2-a314-5871b60746d9/conversions/d4c860e4-fb3f-4e1f-8d01-a148e2713138-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94dd7381-8281-46d2-a314-5871b60746d9/conversions/d4c860e4-fb3f-4e1f-8d01-a148e2713138-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94dd7381-8281-46d2-a314-5871b60746d9/conversions/d4c860e4-fb3f-4e1f-8d01-a148e2713138-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94dd7381-8281-46d2-a314-5871b60746d9/conversions/d4c860e4-fb3f-4e1f-8d01-a148e2713138-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео РИА Новости

ФСБ России нейтрализовала участника террористической организации, готовившего теракты в синагоге в Подмосковье и в московском метро, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена", - сообщили в ЦОС. После нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.

"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", - сообщили в ФСБ.

Как рассказали в ЦОС, присягнув на верность террористической организации, подозреваемый провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления СВУ. В ходе следственных действий по месту его проживания обнаружены огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств.