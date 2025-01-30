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ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае
ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае. По данным следствия, мужчина из Средней Азии планировал подорвать электричку Кисловодск - Минеральные Воды.
В надзорном ведомстве установили, что подозреваемый занимался разведкой местности. Он также купил компоненты для производства самодельного взрывного устройства. После совершения преступления фигурант надеялся выехать в Сирию для вступления в ряды местных вооруженных формирований. Мотивы не сообщаются. Возбуждено уголовное дело.