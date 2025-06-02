ФСБ России пресекла диверсию с поджогом на ж/д в Приморье

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В Приморье сотрудники регионального УФСБ пресекли попытку злоумышленников поджечь железнодорожные релейные шкафы. Задание совершить поджог двое молодых людей получили от украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы управления.

В УФСБ сообщили, что задержанным по 19 лет, они заключены под стражу. Молодые люди являются жителями региона. В управлении также отметили, что злоумышленникам обещали денежное вознаграждение за совершение преступления. Возбуждено уголовное дело о диверсии.

"Спецслужбы Украины работают в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах", - подчеркнул глава аппарата антитеррористической комиссии в регионе Игорь Савченко. Вербовщики убеждают своих жертв в том, что правоохранительные органы не смогут их найти. Они дают детальные указания по нанесению вреда транспортной и другой инфраструктуре, по сокрытию улик, указывающих на причастность к преступлениям.