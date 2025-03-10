Гибель рыбы произошла в Огинском канале. В Минприроды рассказали о случившемся

Фото: Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/601b0d31-f85e-4b6d-82ae-a0fe85e75617/conversions/3dc741e3-f66f-4fd0-a741-404bda670f28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/601b0d31-f85e-4b6d-82ae-a0fe85e75617/conversions/3dc741e3-f66f-4fd0-a741-404bda670f28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/601b0d31-f85e-4b6d-82ae-a0fe85e75617/conversions/3dc741e3-f66f-4fd0-a741-404bda670f28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/601b0d31-f85e-4b6d-82ae-a0fe85e75617/conversions/3dc741e3-f66f-4fd0-a741-404bda670f28-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

В Огинском канале вблизи деревни Выгонощи Ивацевичского района погибла рыба. Что произошло, рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом пишет БЕЛТА.

Информацию о случившемся передали из Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира в Ивацевичскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. По предварительным результатам, причиной гибели рыбы является перекачка через насосную станцию воды с сельскохозяйственных полей в Огинский канал.