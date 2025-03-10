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Гибель рыбы произошла в Огинском канале. В Минприроды рассказали о случившемся
В Огинском канале вблизи деревни Выгонощи Ивацевичского района погибла рыба. Что произошло, рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом пишет БЕЛТА.
Информацию о случившемся передали из Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира в Ивацевичскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. По предварительным результатам, причиной гибели рыбы является перекачка через насосную станцию воды с сельскохозяйственных полей в Огинский канал.
"Территориальным органом Минприроды оперативно приняты все необходимые меры. Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по факту гибели рыбы в Огинском канале информирует, что проводится комиссионное разбирательство по сложившейся ситуации с привлечением всех заинтересованных служб района и лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды", - рассказали в пресс-службе.