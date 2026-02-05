3.73 BYN
Гомельчанин создал фейковый аккаунт милиции в TikTok, чтобы заработать на машину
Создал фейковый аккаунт милиции, чтобы накопить на BMW - публикация в TikTok очень заинтересовала МВД: кто, зачем и в каких целях использует материалы Министерства внутренних дел.
В итоге автором профиля оказался изобретательный 19-летний юноша из Гомеля, который очень хотел собрать денег на собственный автомобиль.
Роман Пригодич, замначальника управления по г. Минску ГУСБ МВД Беларуси:
"Оперативники столичного управления ГУСБ МВД обнаружили в TikTok фейковый аккаунт белорусской милиции с аудиторией около 3 тыс. пользователей. Владельцем профиля оказался 19-летний гомельчанин, который брал контент из официальных милицейских источников. Он признался, что хотел привлечь как можно больше подписчиков, а затем переименовать страницу и монетизировать, чтобы купить автомобиль. В настоящее время проводится проверка, действиям молодого человека будет дана правовая оценка. Напоминаем пользователям интернета: внимательно изучайте ресурсы, которые просматриваете. Доверяйте информации только из официальных источников!"
Милиция продолжает мониторинг интернет-ресурсов, так что не стоит забывать про цифровую гигиену.