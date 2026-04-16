Гость убил приятеля на даче в Верхнедвинском районе и сутки спал рядом с трупом

В конце октября 2025 года 43-летний житель Новополоцка приехал в Верхнедвинский район в гости к своему 42-летнему знакомому, где они несколько дней пили. Уже в ноябре во время очередного застолья между ними возник конфликт, и гость нанес хозяину дома несколько ножевых ранений. После этого агрессор еще выпил и лег спать. На следующий день он обнаружил собутыльника мертвым, накрыл тело одеялом и оставался в доме около суток, после чего уехал в Новополоцк. При этом, находясь в жилище с убитым, он отвечал на телефонные звонки его матери, убеждая ее не приезжать.