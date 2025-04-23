ГПК Беларуси: беременная беженка без сознания обнаружена на границе с Латвией

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Беременная беженка без сознания обнаружена на границе с Латвией. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Днем 4 мая белорусские пограничники обнаружили иностранку вблизи латвийского пограничного забора в Браславском районе. Девушка африканской внешности лежала на земле без сознания. На лице у нее была гематома. Документов и мобильного телефона при себе не было. Военнослужащие оказали девушке первую помощь и вызвали скорую.

Медики доставили девушку в Браславскую ЦРБ. Обследование показало у беженки двустороннюю пневмонию и тяжелый сепсис. Кроме того, беженка находится на 28-й неделе беременности.

Иностранке оказывается необходимая помощь. Ее гражданство устанавливается.