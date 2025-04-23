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ГПК Беларуси: беременная беженка без сознания обнаружена на границе с Латвией
Беременная беженка без сознания обнаружена на границе с Латвией. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Днем 4 мая белорусские пограничники обнаружили иностранку вблизи латвийского пограничного забора в Браславском районе. Девушка африканской внешности лежала на земле без сознания. На лице у нее была гематома. Документов и мобильного телефона при себе не было. Военнослужащие оказали девушке первую помощь и вызвали скорую.
Медики доставили девушку в Браславскую ЦРБ. Обследование показало у беженки двустороннюю пневмонию и тяжелый сепсис. Кроме того, беженка находится на 28-й неделе беременности.
Иностранке оказывается необходимая помощь. Ее гражданство устанавливается.
"Миграционная политика Польши, Литвы и Латвии с 2021 года в нарушение норм международного права покалечила сотни иностранцев, следовавших за помощью в Евросоюз. Действия силовиков сопредельных государств в отношении беженцев за этот период стали причиной гибели 68 человек", - отметили в ГПК.