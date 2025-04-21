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Гродненские пограничники обнаружили в реке на границе с Литвой тела трех человек

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Фото ГПК

Гродненские пограничники днем 30 апреля обнаружили в реке Котра, по которой проходит государственная граница с Литвой, тела трех человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

В ГПК отметили, что литовская сторона проинформирована по этому факту.

На место обнаружения трупов для установления всех обстоятельств произошедшего вызвана следственно-оперативная группа.

ГПКпограничникиграница