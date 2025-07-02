Грузовик врезался в дерево на МКАД

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aace1673-1c57-4a02-bd2b-0bb7734e0fb0/conversions/051ac5de-9c8b-4ab2-afa4-7611369bc90a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aace1673-1c57-4a02-bd2b-0bb7734e0fb0/conversions/051ac5de-9c8b-4ab2-afa4-7611369bc90a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aace1673-1c57-4a02-bd2b-0bb7734e0fb0/conversions/051ac5de-9c8b-4ab2-afa4-7611369bc90a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aace1673-1c57-4a02-bd2b-0bb7734e0fb0/conversions/051ac5de-9c8b-4ab2-afa4-7611369bc90a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На внутреннем кольце МКАД в районе 7-го километра произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 15.30 57-летний водитель грузового автомобиля IVECO, двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, в районе 7-го километра выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в ведомстве.

Водитель автомобиля IVECO доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г.Минска.