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Грузовик врезался в дерево на МКАД
Автор:Редакция news.by
На внутреннем кольце МКАД в районе 7-го километра произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации, сегодня около 15.30 57-летний водитель грузового автомобиля IVECO, двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, в районе 7-го километра выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в ведомстве.
Водитель автомобиля IVECO доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г.Минска.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасности.