Игроман брал кредиты с помощью чужого паспорта и SIM-карты

Брал кредиты по чужому паспорту и сжег документ: следователи рассказали подробности мошенничества игромана. По данным следствия, 32-летний житель Пружанского района периодически навещал своего 60-летнего знакомого. В августе 2025 года он решил обогатиться за его счет: сначала похитил из телефона мужчины SIM-карту, а затем его паспорт. Обладая чужими документами и возможностью подтверждать операции, обвиняемый от имени потерпевшего оформил в онлайн-магазинах ряд кредитов на покупку бытовой техники.