Иностранец пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту

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Сомалиец пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

В Национальном аэропорту Минск 7 февраля при оформлении авиарейса Дубай - Минск пограничники выявили нарушителя. Для оформления мужчина предъявил паспорт гражданина Федеративной Республики Сомали, который ему не принадлежал. Как рассказал мужчина, он следовал в Беларусь на учебу в один из университетов.