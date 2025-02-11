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Иностранец пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту
Сомалиец пытался въехать в Беларусь по чужому паспорту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
В Национальном аэропорту Минск 7 февраля при оформлении авиарейса Дубай - Минск пограничники выявили нарушителя. Для оформления мужчина предъявил паспорт гражданина Федеративной Республики Сомали, который ему не принадлежал. Как рассказал мужчина, он следовал в Беларусь на учебу в один из университетов.
Начат административный процесс. За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин и депортация. Более того, за использование чужого документа предусмотрена уголовная ответственность - до двух лет ограничения свободы.