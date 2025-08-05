Иностранец пытался вылететь из Минска по паспорту брата

Мужчина предъявил паспорт гражданина Таджикистана, а проверка показала, что документ иностранцу не принадлежит. Нарушитель отпираться не стал и рассказал, что хотел попасть на родину, но свой паспорт потерял. На помощь пришел брат, вернее, его паспорт.