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Иностранец пытался вылететь из Минска по паспорту брата
Автор:Редакция news.by
Необычный инцидент произошел в пункте пропуска Национальный аэропорт Минск.
Мужчина предъявил паспорт гражданина Таджикистана, а проверка показала, что документ иностранцу не принадлежит. Нарушитель отпираться не стал и рассказал, что хотел попасть на родину, но свой паспорт потерял. На помощь пришел брат, вернее, его паспорт.
Мужчина задержан. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Кроме крупного штрафа, нарушителю грозит уголовная ответственность.