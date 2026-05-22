3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
Иностранца с поддельным паспортом задержали в минском аэропорту
Автор:Редакция news.by
Летать по миру с поддельными документами сложно и невозможно, напомнили белорусские пограничники. В Национальном аэропорту Минск они задержали иностранца.
При оформлении рейса Минск - Тбилиси пассажир предъявил паспорт гражданина Армении, документ вызвал подозрения. После специальной проверки стало понятно, что паспорт частично поддельный: страница с установочными данными заменена.
В ходе разбирательства установлено, что иностранец находится в межгосударственном розыске.
Каким будет наказание - покажет проверка.