Инцидент с пассажиром произошел на станции метро "Могилевская"

На станции метро "Могилевская" в Минске произошел инцидент с пассажиром, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию метрополитена.

Происшествие произошло 4 марта в 8:35, сразу же было снято напряжение с контактного рельса и временно приостановлено движение поездов по Автозаводской линии. В 8:42 было подано напряжение на контактный рельс и восстановлено движение. Автозаводская линия работает в штатном режиме.