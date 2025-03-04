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Инцидент с пассажиром произошел на станции метро "Могилевская"

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Фото БЕЛТА

На станции метро "Могилевская" в Минске произошел инцидент с пассажиром, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию метрополитена.

Происшествие произошло 4 марта в 8:35, сразу же было снято напряжение с контактного рельса и временно приостановлено движение поездов по Автозаводской линии. В 8:42 было подано напряжение на контактный рельс и восстановлено движение. Автозаводская линия работает в штатном режиме.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

метроинцидентМинский метрополитен