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Из-за повреждения трубопровода в районе станции метро "Спортивная" возможны перебои теплоснабжения. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на РУП "Минскэнерго".

8 февраля в 15:30 в связи с повреждением трубопровода квартальных тепловых сетей в районе станции метро "Спортивная" произошел выброс горячей воды на поверхность. Возможны перебои теплоснабжения у потребителей по следующим адресам: ул. Е.Полоцкой, 1, 5; ул. Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59; ул. Бельского, 24, 26; ул. Одоевского, 70; церковь преподобной Евфросинии Полоцкой.

В устранении нарушения задействованы 2 бригады аварийно-восстановительной службы филиалов "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго".