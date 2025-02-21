3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
Из-за прорыва трубопровода временно ограничено движение транспорта на ул. Орловской в Минске
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Из-за прорыва трубопровода ограничено движение транспорта на улице Орловской в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Из-за прорыва трубопровода на участке улицы Орловской вблизи дома № 17 ограничено движение транспорта по двум полосам, в связи с чем движение по улице Орловской со стороны улицы Азизова в направлении улицы Лилии Карастояновой осуществляется по одной полосе. При этом движение по улице Орловской со стороны улицы Лилии Карастояновой в направлении улицы Азизова идет в нормальном режиме.
В ГАИ попросили участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.