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Из-за удара молнии в Петриковском районе погибло более 70 коров
В Петриковском районе в результате удара молнии погибла 71 корова. По этой же причине травмы получил животновод местного сельхозпредприятия, сообщает sputnik.by, ссылаясь на Гомельский областной исполнительный комитет.
Отмечается, что в воскресенье, 4 мая, по территории области прошел грозовой фронт, максимальная скорость ветра в котором достигала 20 м/с.
В результате было зафиксировано пять случаев повреждения кровель сельхоззданий в трех населенных пунктах Калинковичского района, падения деревьев на дороги в Гомеле, Петриковском, Речицком и Светлогорском районах.
"Ударом молнии травмирован животновод сельхозпредприятия в Петриковском районе. Также погибла 71 корова", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что мужчина в поле присматривал за животными, которые находились на свободном выпасе вблизи фермы "Ванюжичи".
По данным РУП "Гомельэнерго", за минувшие сутки в области временно нарушалось электроснабжение 28 населенных пунктов. В среднем на работы по восстановлению подачи электричества энергетики тратили около часа.