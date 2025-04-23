Из-за удара молнии в Петриковском районе погибло более 70 коров

В Петриковском районе в результате удара молнии погибла 71 корова. По этой же причине травмы получил животновод местного сельхозпредприятия, сообщает sputnik.by, ссылаясь на Гомельский областной исполнительный комитет.

Отмечается, что в воскресенье, 4 мая, по территории области прошел грозовой фронт, максимальная скорость ветра в котором достигала 20 м/с.

В результате было зафиксировано пять случаев повреждения кровель сельхоззданий в трех населенных пунктах Калинковичского района, падения деревьев на дороги в Гомеле, Петриковском, Речицком и Светлогорском районах.

"Ударом молнии травмирован животновод сельхозпредприятия в Петриковском районе. Также погибла 71 корова", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что мужчина в поле присматривал за животными, которые находились на свободном выпасе вблизи фермы "Ванюжичи".