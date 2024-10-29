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Израильская полиция арестовала помощника Нетаньяху. В чем его обвиняют?
Израильская полиция арестовала помощника премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поскольку его обвиняют в утечке разведданных с целью сорвать прекращение огня в секторе Газа и сделку о заложниках. Об этом говорится в материале CNN, пишет БЕЛТА.
Лидеры оппозиции утверждают, что разведданные были "сфальсифицированы" и являлись частью уловки, призванной сорвать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Расследование сосредоточено на утверждениях о том, что канцелярия премьер-министра продвигала в иностранных СМИ утверждение о том, что ХАМАС планирует тайно вывезти заложников из Газы через египетскую границу, а также пытается разделить израильтян, чтобы оказать давление на Нетаньяху.
Согласно судебным документам, Элиэзер Фельдштейн, которого оппозиционные политики назвали помощником Нетаньяху, входит в число нескольких человек, допрашиваемых по делу об утечке "секретной и чувствительной разведывательной информации". В постановлении суда, опубликованном 3 ноября, говорится, что информация, взятая из систем израильских военных и "незаконно выданная", могла нанести ущерб способности Израиля освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.
Лидер оппозиции Яир Лапид 3 ноября обвинил канцелярию премьер-министра в утечке "поддельных документов с целью подорвать возможность заключения сделки о заложниках и спланировать операцию по оказанию влияния на общественное мнение, направленную против семей заложников".
Семьи заложников, удерживаемых в Газе, обвинили Нетаньяху в неоднократном срыве соглашения с ХАМАС, полагая, что прекращение войны в Газе заставит премьер-министра провести выборы.
Предполагаемые утечки легли в основу двух статей, опубликованных в сентябре: одна в Jewish Chronicle в Соединенном Королевстве, а другая в немецкой газете Bild. Обе статьи ссылались на источники в израильской разведке и поддерживали версию, продвигаемую в то время Нетаньяху. Статьи были опубликованы в то время, когда продолжались переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, а также в то время, когда тысячи израильтян почти ежедневно выходили на демонстрации, призывая правительство заключить сделку с ХАМАС и вернуть израильских заложников домой. Демонстрации усилились после того, как 1 сентября израильские военные объявили об убийстве шести израильтян в секторе Газа. На следующий день Нетаньяху провел пресс-конференцию и представил предполагаемый документ ХАМАС, который, по его словам, был найден в туннеле в Газе. Документ, по его словам, показал, что ХАМАС пытается разделить израильтян.
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