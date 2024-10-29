Израильская полиция арестовала помощника Нетаньяху. В чем его обвиняют?

Израильская полиция арестовала помощника премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поскольку его обвиняют в утечке разведданных с целью сорвать прекращение огня в секторе Газа и сделку о заложниках. Об этом говорится в материале CNN, пишет БЕЛТА.

Лидеры оппозиции утверждают, что разведданные были "сфальсифицированы" и являлись частью уловки, призванной сорвать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Расследование сосредоточено на утверждениях о том, что канцелярия премьер-министра продвигала в иностранных СМИ утверждение о том, что ХАМАС планирует тайно вывезти заложников из Газы через египетскую границу, а также пытается разделить израильтян, чтобы оказать давление на Нетаньяху.

Согласно судебным документам, Элиэзер Фельдштейн, которого оппозиционные политики назвали помощником Нетаньяху, входит в число нескольких человек, допрашиваемых по делу об утечке "секретной и чувствительной разведывательной информации". В постановлении суда, опубликованном 3 ноября, говорится, что информация, взятая из систем израильских военных и "незаконно выданная", могла нанести ущерб способности Израиля освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.

Лидер оппозиции Яир Лапид 3 ноября обвинил канцелярию премьер-министра в утечке "поддельных документов с целью подорвать возможность заключения сделки о заложниках и спланировать операцию по оказанию влияния на общественное мнение, направленную против семей заложников".

Семьи заложников, удерживаемых в Газе, обвинили Нетаньяху в неоднократном срыве соглашения с ХАМАС, полагая, что прекращение войны в Газе заставит премьер-министра провести выборы.