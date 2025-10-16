3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Картины конца ХХ века, каминные часы и патефон обнаружили таможенники в багаже белоруса
Культурные ценности требуют бережного и правильного отношения, а этим пренебрег белорус, возвращавшийся из Польши домой.
При осмотре "фольксвагена" брестские таможенники нашли в личном багаже мужчины картины конца ХХ века, написанные маслом, каминные часы из литья мрамора и медного сплава, а еще патефон.
Весь багаж напоминал музейные экспонаты, и чтобы в этом убедиться, предметы направили на экспертизу в таможенную лабораторию. Вывод - в машине перевозились культурные ценности.
Мужчина рассказал, что ему принадлежит только патефон, а остальные предметы его попросил перевезти через границу незнакомый человек. Белорус забыл задекларировать товар, и теперь ему придется заплатить больше тысячи рублей штрафа, а еще культурные ценности могут быть конфискованы.