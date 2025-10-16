Картины конца ХХ века, каминные часы и патефон обнаружили таможенники в багаже белоруса

Культурные ценности требуют бережного и правильного отношения, а этим пренебрег белорус, возвращавшийся из Польши домой.

При осмотре "фольксвагена" брестские таможенники нашли в личном багаже мужчины картины конца ХХ века, написанные маслом, каминные часы из литья мрамора и медного сплава, а еще патефон.

Весь багаж напоминал музейные экспонаты, и чтобы в этом убедиться, предметы направили на экспертизу в таможенную лабораторию. Вывод - в машине перевозились культурные ценности.