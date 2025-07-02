Хакеры украли у австралийской авиакомпании Qantas данные 6 млн клиентов

Австралийская авиакомпания Qantas подверглась крупной кибератаке, в результате которой злоумышленники могли получить данные 6 млн клиентов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на The Guardian.

"Qantas подтверждает, что в одном из наших контактных центров произошел киберинцидент, повлиявший на данные клиентов. В настоящее время угроза устранена", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Уточняется, что речь идет о сторонней платформе, используемой контактным центром Qantas, на которой хранятся данные клиентов.

По предварительным оценкам, масштаб утечки оценивается как значительный. Хакерам могли стать известны имена клиентов, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и номера часто летающих пассажиров. В них не содержатся данные кредитных карт, финансовая информация или паспортные данные.