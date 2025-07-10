Хуситы затопили в Красном море второе за неделю судно

Ситуация в Красном море обостряется. Хуситы затопили сухогруз, следовавший транзитом мимо берегов Йемена в направлении Суэцкого канала.

За последние два дня контейнеровоз Eternity C стал уже вторым затопленным судном. Оба осуществляли доставку грузов по контрактам с израильскими компаниями.

Хуситы впервые продемонстрировали решимость принимать столь радикальные меры - прежде они корабли захватывали, но не топили.