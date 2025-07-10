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Хуситы затопили в Красном море второе за неделю судно
Автор:Редакция news.by
Ситуация в Красном море обостряется. Хуситы затопили сухогруз, следовавший транзитом мимо берегов Йемена в направлении Суэцкого канала.
За последние два дня контейнеровоз Eternity C стал уже вторым затопленным судном. Оба осуществляли доставку грузов по контрактам с израильскими компаниями.
Хуситы впервые продемонстрировали решимость принимать столь радикальные меры - прежде они корабли захватывали, но не топили.
Главным следствием случившегося будет подорожание стоимости фрахта и ограничение числа кораблей, следующих Красным морем. В свою очередь это неизбежно приведет к удорожанию товаров, основными потребителями которых являются Евросоюз и Израиль.