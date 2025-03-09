Когда улов дороже собственной жизни. Трое рыбаков в Беларуси за сутки провалились под лед

Троих рыбаков спасли за сутки работники МЧС Беларуси. В Смолевичском районе под лед провалились двое мужчин. Они были без спасательных жилетов на расстоянии около 12 м от берега. Пострадавших вытащили на сушу при помощи веревки и передали их медикам.