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Когда улов дороже собственной жизни. Трое рыбаков в Беларуси за сутки провалились под лед

Троих рыбаков спасли за сутки работники МЧС Беларуси. В Смолевичском районе под лед провалились двое мужчин. Они были без спасательных жилетов на расстоянии около 12 м от берега. Пострадавших вытащили на сушу при помощи веревки и передали их медикам.

А на озере Городно в Бешенковичском районе бойцы МЧС спасли тонущего пенсионера. Для этого использовали спасательную доску. После осмотра бригадой скорой с общим переохлаждением мужчину госпитализировали.

Спасатели напоминают: выходить на лед сейчас опасно для жизни!

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