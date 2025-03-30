"Кружочки", затем психологическое давление. Мошенники придумали новую схему обмана в мессенджерах

Мошенники начали обманывать граждан с помощью видеосообщений в мессенджерах, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Telegram-канал "Милиция Минска".

Схема такая: злоумышленники сначала взламывают аккаунты людей в мессенджерах и скачивают оттуда "кружочки" (формат коротких видеосообщений). Далее на их основе создают фальшивые видео, которые отправляют родным и друзьям жертвы. Установив контакт, аферисты переходят к психологическому давлению - убеждают собеседников в срочном порядке перевести деньги.

"Поддельные видео, как правило, выдают засветы и слишком идеальная кожа. Оттенок кожи лица может отличаться от шеи, а губы собеседника не всегда двигаются естественно", - подчеркнули в милиции.