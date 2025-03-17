Кулаки, электошокер и нож. В СК раскрыли обстоятельства нападения на 36-летнюю жительницу Мозыря

Мозырским районным отделом СК установлены обстоятельства нападения на 36-летнюю жительницу Мозыря. Подробности дела сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как пояснили в следственном ведомстве, ночью 1 декабря 2024 года потерпевшая после работы вернулась домой. В подъезде было темно, поэтому она воспользовалась фонариком, чтобы пройти к двери своей квартиры. В какой-то момент на лестнице заметила приближающуюся к ней темную фигуру. Женщина забежала в квартиру и попыталась быстро закрыть дверь, но незваный гость ворвался в жилище и набросился на нее с кулаками и электрошокером. Им оказался бывший муж родной сестры, который заявился нетрезвым.

"Мужчина выразил недовольство решением суда о его принудительном выселении из квартиры, в которой он до развода проживал с супругой и детьми. К его удивлению и негодованию, жилье оказалось оформлено на свояченицу. Фигурант обвинил женщину в сговоре с сестрой. Угрожая ножом и расправой, заставил написать заявления в суд и прокуратуру, а также письмо на его имя с признаниями о даче ложных показаний на судебном заседании по обстоятельствам приобретения квартиры. Затем вынудил женщину пойти с ним в спорную квартиру, расположенную в соседнем подъезде. Там опять дал волю кулакам, применил электрошокер. Заставил написать "повинную" в РОВД и обличительное письмо сестре. После связал ей руки и продолжил психологический прессинг", - пояснили обстоятельства произошедшего в УСК.

Утром знакомый фигуранта заехал по адресу и освободил женщину. Потерпевшая пришла домой, позвонила сестре и вызвала милицию.

В отношении 47-летнего мозырянина возбуждено уголовное дело. Как установлено, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за сопротивление лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, и мошенничество в особо крупном размере. Неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

На основании собранных по делу доказательств фигуранту предъявлено обвинение по нескольким статьям У. В частности, по ч.1 ст.202 за незаконное вторжение в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц, по ст.185 за принуждение лица к выполнению какого-либо действия, совершенное под угрозой применения насилия к нему, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, а также по ч.1 ст.182 за тайное, соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с угрозой применения такого насилия, с иными формами принуждения противоправное завладение человеком, связанное с его перемещением в другое место.