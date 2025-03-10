Акция "Стоп-парковка", легковушка влетела в КамАЗ, погиб подросток - обзор ДТП

Лунинецкий р-н

В ДТП в Лунинецком районе погиб подросток. В СК рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла в Брестской области. Как показала проверка следователей, 19-летний водитель Volkswagen не справился с управлением на закруглении дороги, снес ограждение моста, в результате чего автомобиль упал в мелиоративный канал. В машине находились 4 человека. Погибла 17-летняя девушка. Остальных спасли очевидцы. Возбуждено уголовное дело.

Бешенковичский р-н

В Бешенковичском районе легковушка влетела в КамАЗ. Днем 11 марта на автодороге Минск - Витебск 56-летний водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Пострадал шофер легковушки. Его с травмами доставили в больницу.

Гомель

В Гомеле в ДТП пострадал велосипедист. На регулируемом пешеходном переходе водитель Volkswagen сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу, по предварительной информации, на красный сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Еще одна авария в Гомеле, здесь накануне произошло лобовое столкновение. 21-летняя девушка на Citroen при повороте налево на улицу Крупскую, по предварительной информации, не уступила дорогу автомобилю Toyota. Последняя машина ехала прямо. В результате ДТП водитель Citroen доставлена в больницу.

Минск