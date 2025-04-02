Лжесотрудники МТС и финансовой милиции выманили у пенсионерки из Мозыря крупную сумму

Мошенники выманили у пенсионерки из Мозыря почти 11 тыс. рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

В милицию обратилась 67-летняя жительница Мозыря и рассказала, что после разговора якобы с представителем компании МТС с ее счета исчезла крупная сумма. Звонивший в мессенджере пояснил, что через ее личный кабинет в приложении МТС происходят мошеннические действия. Позже в мессенджере позвонил лжесотрудник финансовой милиции и порекомендовал установить мобильное приложение Anydesk. Он сообщил, что нужно задекларировать все имеющиеся денежные средства - положить на банковский счет.

После всех действий лжесотрудник прекратил разговор, а доверчивая жительница Мозыря лишилась почти 11 тыс. рублей.