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Магазины, автомобили, аптеки - в Минске задержан мужчина, который подозревается в серии краж

Минчанина подозревают в серии краж. В настоящий момент известно минимум о 10 фактах его преступной деятельности на территории Московского и Советского районов Минска.

Сейчас он рассказывает милиции, где, когда и как потрошил небольшие магазины, автомобили, аптеки или кофейные автоматы, как правило, те, что не оборудованы сигнализацией.

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