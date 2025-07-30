Специалисты оценили масштаб загрязнения Комсомольского озера после утечки нефтепродуктов

Минприроды оценило масштаб загрязнения воды после утечки нефтепродуктов на Комсомольском озере в Минске. Лабораторные исследования показали превышение более чем в 4 раза.

На данный момент загрязнение локализовано. Как известно, накануне в акватории было обнаружено масляное пятно, на месте работали спасатели и экологи - воду откачивали, остатки нефтепродуктов убирали. В трех точках - в зоне загрязнения, выше и ниже по течению - специалисты взяли пробы для анализа, которое и показало превышение, но исключительно в зоне разлива, дальше по озеру загрязнений нет.