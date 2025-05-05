Масштабное отключение электричества в Испании привело к остановке реактора АЭС во Франции

Масштабное отключение электричества на территории Испании привело к автоматической остановке реактора атомной электростанции "Гольфеш" на юго-западе Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оператора французской системы электропередачи RTE.

"Во Франции блэкаут имел несколько конкретных, но умеренных последствий: автоматическая остановка нескольких электростанций на юго-западе Франции (в том числе реактора на АЭС "Гольфеш")", - говорится в сообщении на сайте оператора.

Помимо этого, некоторые промышленные и бытовые потребители, подключенные к сети RTE, также столкнулись с отключениями или перебоями в питании.

Отмечается, что отключение электроснабжения произошло автоматически для защиты местной сети, оно продолжалось менее 20 минут.

По заявлению оператора, эти меры позволили "помешать распространению инцидента на остальную Европу".