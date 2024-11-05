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Мать и сын погибли в огне, загорелись два грузовика - обзор ЧП
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Лукашенко поздравил президента Мавритании с Днем независимости
Коллективная и мировая безопасность - Астана принимает саммит лидеров ОДКБ
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Главный посыл переговоров Лукашенко с высшим руководством Пакистана - закрытых тем нет
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