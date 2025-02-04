Минчанин хотел купить три электрокара, но попал на мошенника и потерял 82 тыс. долларов

Потерпевший вложился в электрокары на крупную сумму, но наткнулся на мошенника и потерял все.

В милицию обратился 41-летний минчанин, у которого знакомый взял 82 тысячи долларов. На эти деньги приятель должен был купить три электрокара. Впрочем, через какое-то время он пропал. С фигурантом потерпевший познакомился во время совместных спортивных тренировок.

Чтобы произвести впечатление, злоумышленник рассказал о своем прибыльном бизнесе. Так и убедил вложиться в покупку китайских машин.

Дмитрий Качан, начальник отдела Уголовного розыска Советского РУВД Минска:

"Заявитель передал фигуранту 82 тысячи долларов для приобретения автомобилей и стал ожидать их доставки. Однако в обещанные сроки машины привезены не были. Когда мужчина попытался связаться с доставщиком, тот заблокировал сим-карты и перестал выходить на связь. Оперативники уголовного розыска установили местонахождение и задержали 34-летнего жителя Минского района. Он признался в содеянном и сообщил, что деньги он потратил на погашение долгов и личные нужды".